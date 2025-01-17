بحضور اللامي.. وفد اعلامي يزور نادي دبي للصحافة

وأشار بيان الى أن "برنامج الزيارة تضمن الاطلاع على منظومة عمل نادي دبي للصحافة، وما أطلقه وينفذه من مبادرات، من اهمها (قمة الإعلام العربي) و(جائزة الإعلام العربي)".ورحّبت، الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، بحسب البيان، "بالقيادات الإعلامية والفكرية التي ضمّها الوفد"، معربةً عن "تقديرها لهم واعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس العلاقات الوثيقة التي تربط النادي بمجتمع الإعلام في مختلف أنحاء العالم العربي".ووجّهت الشكر "لجمعية الصحفيين برئاسة الإعلامية فضيلة المعيني، لتعاونها في تنظيم هذه الزيارة، منوهةً بجهود الجمعية في دعم العمل الصحفي وإسهاماتها الملموسة في الارتقاء بالمهنة على المستويين المحلي والعربي".وأكدت المرّي، وفقاً للبيان، "اهتمام النادي المستمر بالمساهمة الإيجابية في تطوير منظومة العمل الإعلامي محلياً وعربياً، ورصد أبعاد المشهد الإعلامي لمحاولة الوقوف على أبرز التحديات وما يمكن تقديمه من حلول عبر مبادرات نوعية هدفها إثراء مسيرة العمل الإعلامي والصحافي في المنطقة العربية".من جانبها، أعربت القيادات الصحافية والإعلامية العربية التي ضمّها الوفد، عن "تقديرها لجهود نادي دبي للصحافة ولإسهامات دبي ورؤيتها التوّاقة إلى المساهمة بدور فعّال وملموس في تعزيز خطى الإعلام على طريق التميز، وضمن مختلف قطاعاته".