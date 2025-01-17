لهب في محرك طائرة سعودية.. لقطات توثق حالة من الهلع على متن رحلة جوية (فيديو)

عاش المسافرون على متن الـ #طائرة لحظات من الذعر والخوف إثر خلل في المحرك نتيجة لاصطدامها بطير في #جازان
ـ مرور الطير عبر المحرك أدى إلى ظهور لهب مرئي
ـ الطائرة تمكنت من العودة بأمان ولله الحمد لـ مطار جازان دون إصابات.#السعودية #يوم_الجمعة #ساعة_الاستجابه
المصدر: (صدى… pic.twitter.com/70iaMq45Cr
— تفاعل السعودية | Taf3ol Saudia Arabia (@Taf3olKSA) January 17, 2025
عاش المسافرون على متن الـ #طائرة لحظات من الذعر والخوف إثر خلل في المحرك نتيجة لاصطدامها بطير في #جازان
ـ مرور الطير عبر المحرك أدى إلى ظهور لهب مرئي
ـ الطائرة تمكنت من العودة بأمان ولله الحمد لـ مطار جازان دون إصابات.#السعودية #يوم_الجمعة #ساعة_الاستجابه
المصدر: (صدى… pic.twitter.com/70iaMq45Cr