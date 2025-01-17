لهب في محرك طائرة سعودية.. لقطات توثق حالة من الهلع على متن رحلة جوية (فيديو)

واظهر مقطع فيديو متداول لحظة انطلاق وميض شديد من محرك الطائرة بعد إقلاعها، مما أثار الهلع في نفوس المسافرين.

عاش على متن الـ #طائرة لحظات من الذعر والخوف إثر خلل في المحرك نتيجة لاصطدامها بطير في #جازان



ـ مرور الطير عبر المحرك أدى إلى ظهور لهب مرئي



ـ الطائرة تمكنت من العودة بأمان ولله الحمد لـ مطار جازان دون إصابات.#السعودية #يوم_الجمعة #ساعة_الاستجابه



المصدر: (صدى… pic.twitter.com/70iaMq45Cr — تفاعل | Taf3ol Saudia Arabia (@Taf3olKSA) January 17, 2025

وأفادت مواقع إخبارية محلية ‏بأن الطائرة التابعة للخطوط تعرضت لخلل في أحد محركاتها، وذلك نتيجة لاصطدامها بطير بعد لحظات من إقلاعها من مطار الملك عبد الله في جازان.‏وتسبب مرور الطير عبر المحرك بظهور لهب مرئي، وهي حالة طبيعية عند دخول جسم غريب وانهيار الضاغط "Compressor Stall"، فيما تم تأمين المحرك والعودة للمطار.وأكدت مصادر أن الطائرة عادت بسلام وجميع المسافرين بحالة جيدة ولم يصبهم أي أذى.