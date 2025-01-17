نواف سلام: تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر

وحظي بترشيح أغلبية أعضاء يوم الاثنين لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أنه لم يحصل على دعم "حزب الله" و"حركة أمل" بزعامة رئيس بري.وقال للصحفيين بعد لقاء مع الرئيس جوزيف عون، الذي انتخبه رئيسا في التاسع من كانون الثاني، إن "الأجواء أكثر من إيجابية، وعملية تشكيل الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وسأعلن قريبا عن أسماء وزراء الحكومة الجديدة".ومن جهته، أفاد بري، "حزب الله"، بعد اجتماع مع اليوم الجمعة بأن "اللقاء كان واعدا".وغالبا ما تستغرق مناقشات تشكيل الحكومة في وقتا طويلا بسبب المساومات بين الفصائل الطائفية للفوز بالحقائب الوزارية. وفق "رويترز".