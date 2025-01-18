بينهم الزبيدي.. إسرائيل تكشف عدد من سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى

ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع الذي أقرّته .وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين وحماس في قطاع "تُوافق الحكومة على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون".ومن بين هؤلاء الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى المسلح لحركة فتح.