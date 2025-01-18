في أي توقيت يدخل اتفاق غزة حيز التنفيذ غداً الأحد؟

نيوز- دوليات

أعلن المتحدث باسم القطرية ماجد الأنصاري، اليوم السبت، أن اتفاق يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الأحد.

وذكر على حسابه في منصة "إكس"، إنه "بناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع في الساعة 8:30 صباح الأحد".

في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع الذي أقرّته الحكومة الاسرائيلية السبت، اكدت وزارة العدل الاسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 737 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين .