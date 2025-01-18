دمشق توجه دعوة للعرب: ساهموا في إعادة إعمار البلاد

نيوز – دولي

أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، سعي دمشق لتوفير بيئة مناسبة لعودة كل السوريين، داعيا للمساهمة في إعادة مواقع الطاقة والبنية التحتية.

وقال الوزير الشيباني في مؤتمر صحفي: "نعمل على عقد مؤتمر وطني يضم كل مكونات الشعب السوري". وأضاف: "ندعو أشقاءنا للمساهمة في جهود إعادة الإعمار خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية"، لافتا الى "اننا نتطلع إلى عودة لمقعدها في جامعة العربية، ونأمل أن تتفاعل العربية معنا بشكل لكي نقوم بالدور المطلوب منا". واعرب عن امله "من جامعة العربية دعم إرادة الشعب السوري ونتمنى عودتنا إليها سريعا."

