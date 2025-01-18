الرئيس اللبناني محذراً إسرائيل: انسحبوا من الجنوب في هذا الموعد

نيوز ـ دوليات

الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، اسرائيل بالانسحاب من جنوب بحلول 26 كانون الثاني.

وقال عون خلال استقباله العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي".

وحذر الرئيس اللبناني الجديد: "من استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق في جنوب البلاد".

ويعد يوم 26 كانون الثاني، هو نهاية المهلة المحددة لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار بين وإسرائيل الذي أبرم في تشرين الثاني 2024.