رفع صور وعفش بايدن من البيت الأبيض (فيديو)

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رفع صور وعفش الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من .

وتأتي هذه الاجراءات قبل ساعات من تولي الرئاسة.

وحقق المرشح الجمهوري فوزاً ساحقاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي توجه لصناديق اقتراعها الملايين من الأمريكيين بداية شهر تشرين الثاني 2024.