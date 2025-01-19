قلق في غزة.. تل ابيب تنتظر قائمة "متأخرة" من حماس لن يتوقف النار دونها

ومن المؤمل ان يتم اليوم إطلاق سراح ثلاثة إسرائيليات محتجزات لدى حماس منذ 7 أكتوبر 2023، في اول مراحل تنفيذ وقف اطلاق النار، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا ان حماس لم تسلم حتى الان قائمة أسماء 3 إسرائيليّات يتوقع الإفراج عنهن اليوم الرابعة عصرا.واكد المسؤولون ان وقف اطلاق النار لن ننفذه اذا لم تسلم حماس قائمة بأسماء المحتجزات اللاتي سيطلق سراحهن.ونظراً للتخوف من التصعيد مع اقتراب موعد سريان وقف إطلاق النار، ستبدأ الدراسة في المؤسسات التعليمية في البلدات القريبة من قطاع غزة، صباح اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً.والموعد التالي الذي من المتوقع أن تطلق فيه حماس سراح الرهائن سيكون يوم السبت أو الأحد التالي. وبذلك سيتم إطلاق سراح المختطفين الأربعة.ومن المتوقع خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تستمر 42 يوما، أن تفرج حماس عن 33 اسيرا إسرائيليا من أصل 98 شخصا، بالمقابل، ستطلق سراح اكثر من 700 سجين فلسطيني الذين اعتقلوا اعتبارًا من 8 أكتوبر 2023 فصاعدًا، ولم يشاركوا في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023.وقال نتنياهو انه لن يبدأ وقف اطلاق النار اذا لم تسلم حماس قائمة بأسماء الرهائن التي سيتم اطلاق سراحها، بالمقابل اكدت حركة حماس "التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الاولى لأسباب فنية ميدانية".