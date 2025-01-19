بعد موعد سريان الهدنة بغزة.. 3 قتلى و20 إصابة بقصف إسرائيلي جديد

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "سنهاجم الآن أهدافا في قطاع غزة".وأضاف، "قصفنا عدة أهداف في شمال قطاع ووسطه باستخدام نيران المدفعية والطائرات".وذكرت مصادر فلسطينية أن تنفذ حاليا قصفا عنيفا على شمال غزة، أدى الى 3 قتلى و20 إصابة في حي .وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هاغاري قد قال إن الجيش يواصل مهاجمة قطاع حتى الآن، طالما أن حماس لا تفي بالتزاماتها.