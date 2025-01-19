استقالات بالجملة في حكومة نتنياهو.. ما علاقة وقف إطلاق النار؟

وقال حزب بن غفير في بيان إنه "نظرا للاتفاق الذي وصفه بالمتهور مع حماس سيقدم استقالة رسمية، على إثرها وزير ووزراء آخرون وأعضاء الكنيست المنتمون قوة يهودية من مناصبهم".وفي وقت سابق أمس، أعلن حزب بن غفير، أنه سيقدم استقالته من الحكومة والائتلاف في ظل الموافقة على الاتفاق مع حركة (حماس)، فيما أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحصول على التزام "بتغيير طريقة الحرب".