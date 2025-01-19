كشفت عن أسمائهن.. القسام تقرر الإفراج عن 3 أسيرات إسرائيليات (صورة)

وذكر الناطق الرسمي باسم "الكتائب" أبو عبيدة في بيان: "في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، قررت "كتائب القسام" الإفراج اليوم الأحد 19 يناير 2025 عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاما)، دورون شطنبر خير (31 عاما).وذكرت مصادر فلسطينية ان حماس طلبت من الوسطاء انسحاب جميع والمسير الإسرائيلي من أجواء ضمن اتفاق وقف إطلاق النار".