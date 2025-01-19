بعد 15 شهرا من الحرب.. دخول أول المساعدات إلى غزة

وذكرت الوسائل أن 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع من معبر رفح تستعد للدخول إلى أهالي .وأضافت أن الشاحنات تحمل مواد غذائية وملابس وإمدادات طبية وخياماً ومستلزمات نظافة ومواد إغاثة أخرى.ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، فضلا عن تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.