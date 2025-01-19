إعلان رفح مدينة منكوبة.. بلا كهرباء وماء وطرق

وبحسب ما نشرته بلدية رفح على حسابها بموقع فيسبوك، جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته البلدية ولجنة الطوارئ صباح الأحد، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي مع بدء سريان وقف إطلاق النار.وأكد الصوفي، أن "حجم الأضرار الكارثية يتجاوز إمكانات البلدية والمجتمع المحلي، مشيرا إلى أن "العدوان دمر جزءا كبيرا من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرق، إلى جانب تدمير لاف المنازل والمرافق العامة".وأضاف: "تواجه رفح مأساة إنسانية تتطلب استجابة عاجلة. نناشد الدولي والمؤسسات الإغاثية بالتحرك الفوري لتوفير الاحتياجات من مأوى وغذاء ومياه نظيفة وخدمات صحية للمنكوبين".ودعا الصوفي إلى "إطلاق خطة طوارئ شاملة لإعادة وإصلاح البنية التحتية المتضررة، مؤكدا أن بلدية رفح ستواصل العمل بكل طاقاتها للتخفيف من معاناة المواطنين، رغم الظروف القاسية".وأكدت بلدية رفح ولجنة الطوارئ، أن "المأساة الحالية تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية على وجه السرعة، لضمان توفير الدعم الإنساني اللازم وتمكين من التعافي والعودة إلى حياتها الطبيعية".وفي قت سابق من الأحد، بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقد تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أشهر من مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.