وسط مدينة مدمرة.. سكان غزة يعودون إلى اطلال منازلهم (صور)

نيوز- دولي

بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوجه إلى الشوارع في أنحاء قطاع غزة، مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين وحركة حماس، اليوم الأحد، بعضهم للاحتفال، والبعض الآخر لزيارة قبور الأقارب، بينما عاد كثيرون لتفقُّد منازلهم المدمَّرة.

واكتظت الشوارع الرئيسية في مدن القطاع بآلاف المواطنين العائدين إلى منازلهم التي استحالت أطلالاً، سواء سيراً على الأقدام أو على عربات أو شاحنات وهم يحملون أمتعتهم، وخصوصاً من مدينة في اتجاه شمال القطاع.

























