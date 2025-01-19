تطبيق "تيك توك" يعود للعمل في أمريكا

وبعد حوالي 12 ساعة من إغلاق نفسه لأول مرة، بدأ المستخدمون الأمريكيون في الوصول إلى TikTok على متصفح الويب وفي التطبيق، على الرغم من أن الصفحة لا تزال تعرض تحذيرًا بشأن إيقاف التشغيل.وتأتي هذه الخطوة المفاجئة لإعادة التطبيق بعد أن غير قابل للاستخدام للأمريكيين في وقت متأخر من ليلة السبت، وقد واجه المستخدمون الذين حاولوا فتح التطبيق في ذلك الوقت رسالة تقول إنه غير متصل بالإنترنت وتطلب من المستخدمين "أن يبقوا مترقبين".وجاء في التي أظهرها "تيك توك": "تم سن قانون يحظر في . لسوء الحظ، هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام في الوقت الحالي".وستكون عودة خبرًا سارًا للمستخدمين الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليون مستخدم، والكثير منهم يستخدمون التطبيق لساعات كل يوم للعثور على والترفيه والمجتمع، وفي بعض الحالات، لكسب العيش، بعد أسابيع من عدم اليقين.وتشير هذه العودة أيضا إلى أن ربما يكون على وشك تحقيق نصر سياسي كبير من خلال إعلان مسؤوليته عن إعادة البرنامج الشعبي.