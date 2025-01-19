واشنطن: ترامب يعتزم إنهاء النزاع في أوكرانيا

وقال مايك والتز بحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية، إن "هذا النزاع يجب إنهاؤه، والرئيس قد أكد ذلك بوضوح، وهو يعتزم تحقيق ذلك".وكان قد صرح أكثر من مرة بأنه يسعى لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وتحدث خلال حملته الانتخابية أنه سينهي النزاع "في غضون 24 ساعة".وفي وقت لاحق اعترف بأن تحقيق السلام سيستغرق وقتا أكثر، وأعرب عن نيته إجراء محادثات مع الرئيس .وكانت قد أكدت انفتاحها على التفاوض حول أوكرانيا، وحددت في يونيو الماضي شروطها لتحقيق السلام، بما فيها الانسحاب الأوكراني من أراض معينة وعدم انضمام أوكرانيا إلى ورفع العقوبات عن وغير ذلك.