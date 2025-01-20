من النار إلى الثلج.. أمريكا تتلقى "دوامة قطبية مهددة للحياة" ستضرب 20 ولاية

وتبدأ الموجة القطبية الباردة اليوم وتستمر حتى الأسبوع، وتأتي هذه الموجة ضمن سلسلة من الطقس القاسي الناجم عن تأثير القطبية، وهي تيار من الهواء البارد يدور عادة حول القطب ولكنه يتمدد أحيانًا نحو الجنوب في فصل الشتاء، مما يتسبب في انخفاض شديد بدرجات .وستنخفض درجات في بعض المناطق إلى مستويات منخفضة خطيرة، مع رياح باردة تصل إلى 40 درجة تحت الصفر في أجزاء من داكوتا ومينيسوتا.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن هذه الموجة ستؤدي إلى برودة شديدة قد تسبب مشاكل صحية خطرة مثل قضمة الصقيع، وهي حالة تحدث عندما تتجمد أنسجة الجلد نتيجة التعرض المباشر للبرد الشديد، فضلا عن انخفاض حرارة الجسم وهو عندما تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل خطير، مما قد يؤدي إلى بطء في الحركة، تشوش الذهن، وفي الحالات الشديدة فقدان الوعي.من المتوقع أن تؤثر الموجة على أكثر من 20 ولاية، بما في ذلك السهول العظمى، البحيرات العظمى، والمناطق الشمالية الشرقية، وقد تشهد ولايات الجنوب مثل جورجيا وكارولينا الشمالية درجات حرارة تصل إلى 10°F (-12°C)، وهي منخفضة جدًا بالنسبة لهذه المناطق، فيما يكون التأثر الأكبر على الولايات الشمالية.وتأتي هذه الموجة القطبية، بعد 11 يوما من الحرائق المستمرة في كاليفرونيا والتي قتلت 25 شخصا حتى الان وتسبب بخسائر اقتصادية بلغت 250 مليار دولار ودمرت 12 الف منشاة وهجرت 150 الف شخص.