أول تعليق من حماس بعد تبادل الأسرى.. ماذا استنكرت؟

وذكرت الحركة في بيان: "نبارك لشعبنا وأمتنا وأحرار العالم تحرير الدفعة الأولى من أسيراتنا وأسرانا من سجون الاحتلال"، مشيرة إلى أن "مشاهد فرح أبناء شعبنا خلال استقبال الأسرى يؤكد مجددا الالتفاف الجماهيري حول المقاومة".وأشادت حماس بـ "جموع شعبنا الحاشدة التي خرجت لاستقبال الأسرى رغم إجراءات الاحتلال القمعية"، مؤكدة أنه "إعلان تحد للاحتلال".وجددت "عهد الوفاء لأسرانا بالحرية الكاملة على طريق تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال الفاشي".