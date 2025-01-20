أوروبا قد "تُسحق".. رئيس وزراء فرنسا يحذر من ترامب

وقال بايرو أن "الولايات المتحدة قررت اتباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدق من خلال الدولار، ومن خلال السياسة الصناعية، ومن خلال الاستيلاء على كل الأبحاث والاستثمارات".واضاف: "إذا لم نفعل شيئا، فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش.. والأمر مناط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور".وقال بايرو أمام موظفي بلدية بو التي يترأسها، في جنوب شرق فرنسا، إن "تنصيب دونالد ترامب يضعنا أمام مسؤولياتنا".وأشار كذلك إلى "قوة الصين" التي تجاوز فائضها التجاري في ديسمبر حاجز الألف مليار دولار.وقال "إن فرنسا وأوروبا تواجهان اليوم تحديين"، أميركي وصيني.وسيؤدي ترامب اليمين الدستورية، الإثنين، حيث من المقرر أن يقام حفل تنصيبه داخل الكابيتول الأميركي بسبب درجات الحرارة الباردة القياسية.