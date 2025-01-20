قبل مغادرته البيت الأبيض.. بايدن يترك رسالة لترامب

وعندما سأله الصحفيون خارج عما إذا كان قد كتب رسالة، قال بايدن "نعم"، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل، وقال: "هذا بيني وبين ترامب".وكان ترك، في عام 2021، رسالة لبايدن، الذي وصفها في وقت لاحق بأنها كانت "سخية للغاية".