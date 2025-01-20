طوارئ بالحدود واعتراف بجنسين فقط.. ما هي قرارات ترامب في يومه الأول؟

نيوز – دولي

اعلنت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الاثنين، إن الرئيس المنتخب دونالد سيصدر اليوم 10 قرارات تنفيذية بشأن الحدود، فضلا عن قرارات تهم الاقتصاد ومسألة الهوية الجندرية.

وأفادت بأن "القرارات تشمل إنهاء حق اللجوء إلى وإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين، وتعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل".

وتمنح حق اللجوء للأفراد الذين يواجهون خطر الاضطهاد في بلدهم الأم بسبب عرقهم، دينهم، جنسهم، قوميتهم، أو آرائهم السياسية، أو بسبب عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة.

بينما يعني قرار تعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل أن الإدارة الأميركية ستوقف برنامج إعادة توطين اللاجئين مؤقتا، وهو ما يعني تعليق قبول اللاجئين الجدد الذين يتم منحهم اللجوء من قبل السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو حكومات أخرى.

ومن المرتقب أن يعلن ترامب، وفق المتحدثة، حالة الطوارئ على الحدود ويرسل المزيد من القوات العسكرية لتأمينها.كما كشفت ليفيت أن سيصنف كارتلات وعصابات المخدرات كإرهابيين عالميين.

كما ذكرت أن الرئيس الجديد سيوقع أمرا تنفيذيا سيعلن بمفاده أن الحكومة الاتحادية ستعترف بوجود جنسين فقط؛ الذكور والإناث.

وكانت "أجندة 47" التي طرحها في برنامجه الانتخابي تضمنت خططا لتقليص حقوق "مجتمع الميم عين"، عبر منع النساء العابرات جنسيا من المشاركة في الرياضة النسائية، ووقف التمويل الفيدرالي للمدارس التي تتبنى ما وصفه بـ"الأيديولوجية الجندرية الراديكالية" بحسبه.

واقتصاديا، سيوقع على مذكرة لمعالجة التضخم وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض، كاشفة أيضا أنه سيوقع على أمر تنفيذي بإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة.

وكان قد تعهد بإعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة بغرض تسريع الموافقة على مشاريع الحفر وخطوط الأنابيب والمصافي ومحطات الطاقة وحتى المفاعلات النووية.