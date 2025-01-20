اليك كيفية شراء عملة ترامب الرقمية ورمز العملة

نيوز – دولي

في خطوة مفاجئة، أطلق الرئيس الأميركي المنتخب ترامب، عملة رقمية خاصة به قبل أيام من عودته إلى البيت الأبيض، لترتفع العملة خلال الساعات الأولى لتدشينها

وبقيمة وصلت إلى 4200%، دفع الملايين حول العالم للبحث عن كيفية شراء عملة الرقمية وما هو رمز العملة؟

وأثار قرار بإطلاق عملته الرقيمة ردود فعل واسعة خصوصا من المعارضين له الذين اعتبروها خطوة تهدف إلى استغلاله منصبه في لتحقيق مكاسب شخصية عبر جني مليارات الدولارات.

وكشفت تقارير غربية أن العملة الرقمية الخاصة بترامب حققت مكاسب كبيرة في الساعات الأولى لإصدارها ما يجعلها الوجهة الأولى حاليا بين العملات المشفرة الأخرى حول العالم.

وكان قد تعقد خلال حملته الانتخابية بتحويل إلى عاصمة للعملات المشفرة حول العالم، وهو ما دفع عملة "بيتكوين" إلى صعود تاريخي بعد فوز بساعات.

وقال محللون إن "تدشين عملة الرقمية قبل ساعات من عودته للبيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأميركية، يعزز من مكانة أسرته المالية حول العالم فيما اعتبره مراقبون خرقًا كبيرًا في المعايير الأخلاقية لترامب الذي يسعى إلى جني الأرباح مستغلا منصبه الجديد".

كيفية شراء عملة الرقمية وما هو رمز العملة؟

يبحث كثيرون حول العالم عن كيفية شراء عملة الرقمية بالإضافة إلى البحث عن رمز العملة.

إليك طريقة شراء عملة الرقمية (TRUMPS) :

-الدخول إلى أي منصة شراء عملات رقمية.

-إنشاء حساب على منصة تداول العملات الرقمية حتى تتمكن من شراء العملة.

-إدخال الوثائق الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

-القيام بدفع الأموال المطلوبة عن طريق وسائل الدفع المتاحة في هذه المنصات.

-البحث عن رمز trump في المكان المخصص لقسم الأسواق.

-اختيار كمية العملة القراد شراؤها من عملة .

- حفظ العملات في محفظة آمنة.