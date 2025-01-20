ترامب بعد مراسم تنصيبه: العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ

اعتبر الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الاثنين، أن العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن، مشيرا الى أن بلاده ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه.

وقال في أول له بعد اداء اليمين الدستورية، "العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن وسأضع أمريكا أولا".

وأضاف "سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة"، مشددا "أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق".

ولفت "علينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا"، مضيفا "حكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين".

واستدرك بالقول "لدينا حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمة في بلدنا"، مؤكدا "نحن عاجزون عن تقديم أي رعاية صحية للكثير من أبناء شعبنا وهذا الأمر سيتغير تماما".

وتابع "سنحاول أن نواجه كل أزمة بكرامة وقوة وسنتحرك بسرعة لاستعادة الأمن والأمل لكل مواطنينا من كل لون".

وكشف الرئيس الأمريكي "سأعلن عن حالة طوارئ وطنية على حدودنا الجنوبية وسنفرض تعريفة جمركية وضرائب على منتجات الدول الأجنبية"، مضيفا "سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا".