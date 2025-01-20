طبيب أسنان يعالج المرضى في الشوارع (فيديو)

نيوز – دولي

أثار طبيب أسنان يُعالج المرضى في شوارع دمشق الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو يعالجهم بأساليب بدائية.

وحصل الفيديو على العديد من التعليقات المستنكرة لما أقدم عليه الطبيب، وما وصلت إليه البلاد بشكل عام، على حد قول البعض.

وظهر في الفيديو طبيب الأسنان وهو يعالج مريضاً في الشارع على "بسطة"، مستخدمًا طرقًا وأساليب بدائية لعلاج المريض.

ورغم كم الانتقادات الهائلة التي تعرض لها الطبيب المذكور، خرج البعض للدفاع عنه ولو قليلاً من باب علاجه بعض الفقراء.

ويتطلب علاج الأسنان أساليب وأدوات تتطلب عناية فائقة وتجهيزات تشمل أحدث المعدات الطبية نظراً لاحتمال حدوث مضاعفات.