الجيش الاسرائيلي: خطط جديدة لمواصلة القتال في لبنان وغزة

نيوز – دولي

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن خطط إسرائيلية جديدة لمواصلة القتال في وغزة

وكتب أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "اكس"

"بأن رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قال في جلسة تقييم الوضع إنه "إلى جانب الاستعدادات المتصاعدة دفاعيا في قطاع علينا ان نكون مستعدين لشن حملات عسكرية ملموسة في والسامرة في الايام القليلة المقبلة وذلك لنسبق المخربين ونقبض عليهم قبل ان يصلوا إلى مواطنينا".

وأشار إلى أن "هاليفي أوعز ببلورة الخطط العسكرية لمواصلة القتال في قطاع ولبنان".