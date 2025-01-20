"قرارات تاريخية".. هذه أبرز أوامر ترامب خلال حفل التنصيب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حفل تنصيبه، أنه سيوقع، الاثنين، سلسلة من الأوامر التنفيذية "التاريخية"، مؤكدا أن "العهد الذهبي للولايات المتحدة قد بدأ".

وكانت أبرز القرارات التي أعلن عنها في خطاب تنصيبه هي:

إعلان حالة على حدود الجنوبية مع المكسيك.

إرسال قوات أميركية إلى الحدود الجنوبية ووقف الدخول غير القانوني للولايات المتحدة.

تسمية خليج المكسيك بــ"خليج أميركا".

استعادة قناة بنما ووضعها تحت سيطرة .

فرض رسوم وضرائب على دول أجنبية بهدف إثراء المواطنين الأميركيين.

إرسال رواد في مهمات لاستكشاف المريخ والفضاء.

إصلاح المنظومة التجارية وإعلان في مجال الطاقة.

إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وتصدير الطاقة الأميركية إلى العالم.

انسحاب من "اتفاق باريس للمناخ".

إيقاف الحروب وجلب روح جديدة للعالم.

إعادة أي مسؤول جرى فصله بسبب "كوفيد 19".

توجيه الحكومة بالتغلب على التضخم القياسي.

تصنيف العصابات كنظمات إرهابية أجنبية.

تأسيس خدمة للإيرادات الخارجية.

الى ذلك، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه "من المتوقع أن يصدر الرئيس ترمب قرابة 100 قرار تنفيذي في يومه الأول".

وفي مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، أدى دونالد ترامب، الاثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة، ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن، ,بذلك أصبح الرئيس الأميركي الـ47.