بسبب ترامب.. تراجع في أسعار النفط

نيوز-دولي

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عقب إعلان الرئيس الأميركي عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في أميركا، وتأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النفط من كندا والمكسيك حتى الأول من شباط.







كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط، بنسبة 0.67% لتسجل 77.36 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام بنسبة 0.10% لتصل إلى 80.07 دولار للبرميل.كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط، بنسبة 0.67% لتسجل 77.36 دولار للبرميل.