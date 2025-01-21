في يومه الأول.. هذه أبرز أوامر ترامب بالرئاسة الأمريكية

نيوز ـ دوليات

أصدر الرئيس الأمريكي السابع والأربعون دونالد سلسلة من الأوامر والتعليمات في اليوم الأول بعد تنصيبه على كرسي الرئاسة، وفيما يلي أبرزها:

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي".

بينما وقع الرئيس الأمريكي دونالد مرسوما بإلغاء 78 قرارا تبنّاها سلفه الديمقراطي جو بايدن، بما فيها أوامر تنفيذية ومذكرات حكومية.

وأصدر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد اليوم الثلاثاء حالة على الحدود الجنوبية للبلاد لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ايضا على إبقاء تطبيق "تيك توك" متاحا في 75 يوما، حتى ظهور مشتر أمريكي يستحوذ على 50٪ من أسهم الشركة الصينية المالكة للتطبيق.

وعلق أيضا جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية مؤقتا لمدة 90 يوما، لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته.

واكد انه وقع على أمر بانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

والغى العقوبات التي فرضها جو بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.