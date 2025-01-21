بعد يوم من تنصيبه.. ترامب أمام القضاء في دعوى جديدة

وقال نشطاء في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري "رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين اليوم دعوى قضائية على إدارة بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في من جنسيتهم الأميركية".ويواجه الرئيس الأمريكي الجديد العديد من الدعاوى القضائية التي لم يتم حسمها بعد.