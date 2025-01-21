صدور مذكرة توقيف دولية بحق الأسد

اصدرت قاضيتان فرنسيتان، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.





وأصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في حق بشار الأسد في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين والسورية، على ما أفاد مصدر مطلع فرانس برس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع قوله، الثلاثاء، إن "مذكرة توقيف جديدة صدرت ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد".وأصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في حق بشار الأسد في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين والسورية، على ما أفاد مصدر مطلع فرانس برس.

وهذه مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح في ديسمبر 2024.



وأتى صدور المذكرة من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات)، وفق المصدر نفسه.



وتفيد عناصر التحقيق أن "بنات" تعتبر أن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.



وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت وهو مواطن يبلغ 59 عاما وأستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.



وهذه مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح في ديسمبر 2024.وأتى صدور المذكرة من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات)، وفق المصدر نفسه.وتفيد عناصر التحقيق أن "بنات" تعتبر أن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت وهو مواطن يبلغ 59 عاما وأستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون الأول 2024) عبر التلفزيون الرسمي السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت روسيا فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.