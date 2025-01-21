بعد وصول ترامب للسلطة.. رئيس وزراء غرينلاند: لن نكون أمريكيين

وقال إيغده "نحن من غرينلاند ولا نريد أن نكون أمريكيين"، وذلك غداة تنصيب رئيسًا للولايات المتحدة، بعد تصريحاته التي أظهرت اهتمامًا بمنطقة غرينلاند الدنماركية ذات الحكم الذاتي.وجدد ميوت إيغده، خلال مؤتمر صحفي، التأكيد على أن "مصير غرينلاند يُقرَّر في غرينلاند"، مع إقراره بأن الوضع "صعب".وفي وقت سابق، قال إن السيطرة على جزيرة غرينلاند تُعد مسألة امن قومي بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء للضغط الاقتصادي أو العسكري لتحقيق ذلك.وبحسب تقرير صحيفة "20 Minutos" الإسبانية، تأتي هذه التصريحات في إطار اهتمام المتزايد بالجزيرة القطبية، حيث يُعد هذا الاهتمام جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة نفوذ قوى عالمية مثل والصين في القطب .