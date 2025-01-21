رئيس أركان "الجيش الإسرائيلي" يحدد موعد استقالته

وقال هاليفي، في بيان: "بحكم اعترافي بمسؤوليتي عن فشل الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر وفي الوقت الذي سجل فيه الجيش إنجازات كبيرة وهو في صدد تنفيذ اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فسوف أطلب إنهاء مهامي في السادس من مارس".وأضاف: "في الفترة المتبقية، سأستكمل التحقيقات وأحافظ على آلية لمواجهة التحديات الأمنية".وتابع: "سأقوم بنقل قيادة بشكل نوعي وشامل إلى خليفتي. لقد أرسلت رسالة إلى ورئيس الوزراء في هذا الشأن".