خلال يوم.. انتشال جثث 53 شهيدا من تحت الأنقاض في غزة

وقالت الوزارة في بيان، إن "جثامين 54 شهيدا وصلت للمستشفيات منها 53 تم انتشالها من تحت الأنقاض خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت إن " عدد الشهداء ارتفع إلى 47 ألفا و161 والمصابين إلى 111 ألفا و166 مصابا منذ بدء العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر 2023".