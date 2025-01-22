بينهم طفل.. قتيلان بعملية طعن في ألمانيا

وذكرت الشرطة الألمانية أنها "اعتقلت المنفذ وهو أفغاني يبلغ من العمر 28 عاماً".من جانبهم أفاد شهود بأن "المنفذ تبع مجموعة من الأطفال كانوا مع معلمتين من وطعنهم".وأعلنت الشرطة الألمانية "انتهاء عملية الطعن في أشافنبورغ، موضحة أن منفذ عملية الطعن له سوابق بتجارة المخدرات".كما أوضحت أن "البلدة التي تمت فيها عملية الطعن تبعد ساعات قليلة عن ميونيخ، لافتة إلى أن اعتقاله تم في حديقة عامة، معروفة بتجمع تجار المخدارت فيها".وبحسب وسائل إعلام ألمانية "انتهت العملية بعد دقائق من بدئها، فيما لا دوافع إرهابية خلفها حتى الآن".