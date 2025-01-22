إسرائيل متوعدة: جنين هي البداية

نيوز – دولي

توعد الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بتوسيع الاقتحامات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن جنين هي النموذج والبداية فقط.

وقال كاتس خلال استجوابه في الكنيست، إن "جنين هي البداية والنموذج الذي سيعمم على جميع أنحاء الضفة الغربية".

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن "هناك أماكن أخرى في الضفة ستشهد عمليات عسكرية".

وكان كاتس قد أكد في وقت سابق من الأربعاء، أن عملية "الجدار الحديدي" التي بدأتها قوات الأمن الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء، من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة .

وأشار إلى أن العملية "ستمثل تحولا في استراتيجية الأمن التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس، وحتى صباح الأربعاء، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، وجنين، وطولكرم.

وليل الثلاثاء، دفع الجيش الإسرائيلي، تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة المحتلة.

يشار إلى أن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها قد بلغ 10 قتلى، بينهم طفل، وأكثر من 40 جريحا حتى الآن.