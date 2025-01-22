انفجار خط للغاز في مصر

وهرعت قوات الحماية المدنية و8 سيارات إطفاء مجهزة إلى موقع الحادث، حيث أخلت السلطات موقع الحادث والمناطق السكنية القريبة، كما فرضت كردونا حول موقع الحادث.كما قامت فرق الحماية المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإغلاق محابس خط لوقف تسربه، وقطع الكهرباء كإجراء احترازي لحين السيطرة على الحريق بشكل كامل.ونجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق خلال فترة وجيزة، مع ضمان عدم انتقالها إلى المباني السكنية أو المنشآت القريبة، ووفقا للمعلومات الأولية لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.وبحسب شهود عيان لوسائل إعلام محلية، ارتفعت ألسنة النيران بشكل كبير ومرعب في البداية، لكن جهود فرق الإطفاء والشرطة ساعدت في السيطرة على الموقف بشكل وشامل.وتكثف جهات التحقيق المصرية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين عنه، كما يجري حصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت، بما في ذلك خطوط والكهرباء.