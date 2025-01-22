مفاجآت في واقعة إضرام شاب النار في والدته

نيوز – دولي

أسفرت التحقيقات التي تجريها السلطات التونسية المختصة عن عدد من المفاجآت في واقعة الشاب الذي سكب البنزين على والدته الثلاثاء، وأضرم النار فيها بينما كانت تعد له وجبة العشاء، حيث تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية .

وقال الناطق الرسمي باسم الابتدائية في نابل المؤدب خلال تصريح لإذاعة محلية، إن "النيابة العمومية أذنت بالتحفظ على الشاب الذي أحرق والدته في منزل الأسرة الكائن في مدينة قليبية".

وبخصوص الأم، فقد تبين أنها معلمة متقاعدة تجاوزت عقدها السادس، وتم إيواؤها في مستشفى للحروق البليغة، حيث تعاني من حروق من الدرجة الثالثة.

وقال المؤدب إن "الأم كانت منشغلة بالمطبخ لتشعر فجأة بانسكاب مادة سائلة على رأسها، ثم اشتعال النيران فيها".

وأشارت التحريات الأولية إلى "وجود اضطرابات نفسية يعاني منها الشاب، مع استبعاد الدافع الإجرامي وراء الحادثة المروعة، كما أنه لا يوجد دليل حول طلب أموال".

وتم عرض الابن على مختص نفسي لتحديد مدى تحمّله مسؤولية أفعاله، بعد مثوله أمام القضاء.