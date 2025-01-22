"بقعة سوداء" في بلد عربي تذهل العلماء... صورة

نيوز – دولي

تركت صورة مركبة مذهلة، مكونة من ثلاث سنوات، من صور الأقمار الصناعية، العلماء في ذهول، حيث تظهر الحمم البركانية القديمة لحقل الهروج البركاني في ليبيا، تتخلله بقع من الرمال الذهبية.

وظهرت بقعة عملاقة من الحمم البركانية السوداء المتحجرة التي تم قذفها عبر الكبرى، على مدى ملايين السنين، وكأنها ظل غريب معشق بالذهب، في صورة مركبة مذهلة من ثلاث سنوات من صور الأقمار الصناعية.

وتغطي الظليلة، المعروفة بحقل الهروج البركاني، نحوالي 44000 كيلومتر مربع، ليبيا، وتحتوي على ما يقرب من 150 بركانًا مندثرا، تتراوح من الفتحات الصغيرة والمداخن إلى البراكين الدرعية الأكبر، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ويبلغ عمر بعض الصخور البركانية ما يصل إلى 6 ملايين عام، بينما تخلفت صخور أخرى عن الانفجارات التي حدثت مؤخرًا منذ بضعة آلاف من السنين، وفقًا لبرنامج البراكين العالمية في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، التابع لمؤسسة سميثسونيان.

وفي حين أن اللون الداكن للحمم المتحجرة يجعل الحقل يبدو أملسًا ومسطحًا من الأعلى، إلا أن الحقل غير مستوٍ للغاية، مع وجود مناطق تسببت فيها الانفجارات المتعددة في تراكم طبقات من الصخور فوق محيطها، حسبما ذكرته مجلة "لايف ساينس".

كما أن الموقع مليء بالفتحات المرتفعة وما لا يقل عن 30 مخروطًا، يبلغ ارتفاعها أكثر من 100 متر، وفقًا لبرنامج البراكين العالمي، و يبلغ ارتفاع أعلى قمة في الحقل نحو 1200 متر، فوق مستوى سطح البحر.