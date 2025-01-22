سوريا.. قتلى وجرحى من "العمليات العسكرية" بكمين مسلح

وذكر "تلفزيون سوريا" أن "مسلحين من فلول النظام المخلوع هاجموا حاجز الصناعة التابع لإدارة العمليات العسكرية في مدينة جبلة بريف اللاذقية، ما أسفر عن مقتل عنصرين من إدارة العمليات وإصابة 3 آخرين".وحسب ما ورد في "تلفزيون" سوريا، فقد "قُتل عنصران من إدارة العمليات وأُصيب آخرون بجروح، في وقت سابق، كما تعرض سبعة عناصر للاختطاف، وذلك إثر كمين نفذته مجموعة من فلول النظام السابق في ريف اللاذقية".وأوضح الأمن العام في المقدم كنيفاتي، أن "فلول النظام تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقا لعملياتها ضد قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية"، وفق السورية "سانا".