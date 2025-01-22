ترامب يمهل مبعوثه 100 يوم لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

وكان قد أكد خلال تصريحات أدلى بها عقب أدائه القسم رئيسا للولايات المتحدة، أنه يرغب في حل مشكلات وإنهاء التوترات بين وأوكرانيا قائلا: "أنا من سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة".وفي هذا الإطار، أصدر تعليماته إلى كيلوغ للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بطريقة إجبارية خلال 100 يوما.وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في خبرها أنه سيتوجب على مراجعة كل مراحل المباحثات، مشيرا إلى عدم تقديم معلومات واضحة حول ما إن كانت سيتم إجراء مباحثات مع أم لا.وأوضح سابق بالبيت الأبيض أن يثق في كيلوغ ويراه رجلا صادقا للغاية.وأضافت وول ستريت جورنال أن كيلوغ قال مؤخرا إن بايدن قرر عرض عملية طويلة الأمد على أوكرانيا غير أن حصل على ميزة في المفاوضات المستقبلية مفيدة أن قد تعزز إمدادات السلاح إلى كييف والتوصل إلى اتفاق حال رفض موسكو التفاوض.وأشارت وول ستريت جونرال إلى عدم تخوف من هذا الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة وعدم إبداء اهتماما بشأن مباحثات كيلوغ.