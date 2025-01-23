إعادة جماعة الحوثي إلى قائمة المنظمات الإرهابية

نيوز – دولي

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، إعادة إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة الإرهابية الأجنبية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر يوم الأربعاء إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميا باسم (أنصار الله) على قائمة الإرهابية الأجنبية".

وتفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على الجماعة المتحالفة مع .

وتابع البيان: "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة، واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وأوضح أن "سياسة هي مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم".

كما قال البيت الأبيض إنه "سيتم بعد المراجعة إصدار توجيه للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين".

وكان ترامب صنف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في كانون الثاني 2021، لكن إدارة بايدن ألغت تصنيف الجماعة منظمة إرهابية عالمية وأجنبية في غضون شهر واحد من توليه منصبه، قبل أن تعيد تصنيفها منظمة إرهابية عالمية لاحقا، وهو ما كان يسمح حينها بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.