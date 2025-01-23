بعد عام على سجنه.. السعودية تفرج عن الشيخ بدر المشاري

وجاء هذا بمثابة ارتياح للعديد من متابعيه، الذين تفاعلوا مع القضية منذ توقيفه في تموز 2023.بدر المشاري، الذي وُلد في عام 1973، يُعتبر من أبرز الشخصيات في المملكة، وحصل على شهادة من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عُرف بتأثيره الكبير من خلال مؤلفاته الدينية، فضلاً عن مشاركاته الإعلامية التي جعلت له حضورًا مميزًا على الساحة .