تحرير مواطنين عراقيين مختطفين في إيران

وقال المحافظ: "بناءً على توجيهات قضائية خاصة، وبعد مرور 72 ساعة على وقوع الحادث، تمكّنت الجهات الأمنية من تنفيذ إجراءات فنية دقيقة أثمرت عن تحرير الرهينتين دون دفع أي فدية وبصحة تامة".وأضاف: "لا تزال الجهود مستمرة لتحديد هوية المتورطين في عملية الاختطاف وإلقاء القبض عليهم، حيث تؤكد والأمنية في التزامها الكامل باتخاذ إجراءات حازمة ضد هؤلاء المجرمين".