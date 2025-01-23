زيادة بطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

وقالت الأميركية، الخميس، إن الطلبات الجديدة زادت ستة آلاف طلب لتصل بعد في ضوء العوامل الموسمية إلى 223 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 18 يناير.وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.وقد تؤدي برودة الطقس الشديدة في مناطق كثيرة من البلاد والحرائق في لوس أنجلوس إلى زيادة الطلبات في الأسابيع المقبلة.