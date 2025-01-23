ترامب يتحدث عن "استثمار السعودية" وخفض سعر برميل النفط

وقال في له أمام منتدى دافوس، "بلادنا ستكون أكثر وحدة من أي وقت مضى وانتصرنا وبدأنا حقبة ذهبية للولايات المتحدة"، موضحا أن "بلادنا ستكون أقوى والكوكب سيكون أكثر أمنا ورخاء وسنتصرف بسرعة لإصلاح الكوارث التي حدثت سابقا".

وأضاف "نعمل بكل سرعة لإصلاح الكوارث التي ورثناها من الإدارة السابقة"، مشددا "بايدن فقد كامل السيطرة على ما يحدث في بلادنا وعانينا بسببه من التضخم والعجز وارتفاع الدين العام".

ولفت "اتخذت إجراءات كثيرة وسريعة ووجهت لتخفيض كلفة الحياة اليومية وفرضت تجميدا على المساعدات الخارجية"، مضيفا "قمت بتجميد المساعدات الخارجية التي نقدمها حول العالم".

وتابع "سأعمل عبر على تخفيض على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن"، مشيرا الى أن "المملكة العربية ستستثمر 600 مليار دولار وسأطلب إيصاله إلى تريليون دولار، وسأطلب من خفض سعر برميل النفط وذلك سيسهم في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".