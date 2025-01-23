أسعار النفط تسجل انخفاضا بعد تصريحات ترامب

وقالت وكالة "رويترز"، إن "أسعار النفط تسجل انخفاضا بعد تصريحات ترمب أمام عن اعتزامه مطالبة أوبك بخفض الأسعار".

وكشف الرئيس الأمريكي ترامب، الخميس، أن ستستثمر 600 مليار دولار وسيطلب إيصاله إلى تريليون دولار، فيما أشار الى أنه سيطلب منها خفض سعر برميل النفط.