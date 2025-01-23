الحوثيون يحذرون من تبعات تصنيفهم "منظمة إرهابية"

وقال المكتب السياسي لأنصار الله، "نحذر من تبعات قرار تصنيفنا منظمة إرهابية على جهود السلام في اليمن".

واعتبر أن "الخطوة الأمريكية لا تستند لأي معايير سوى خدمة الأجندة الصهيونية".





وكان أعلن، الخميس، أن الرئيس الأمريكي قرر إدراج الحوثيين على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".