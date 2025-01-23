ترامب يعين ستيف ويتكوف مسؤولا عن ملف إيران

وأوضحت أنه من المتوقع أن يقود ويتكوف الجهود المتعلقة ببرنامج النووي كجزء من رؤية الأوسع لـ "وقف الحروب" في المنطقة.وخلال فترة الانتقال، وضعت إدارة إجراءات محتملة لإعادة فرض حملة "الضغط الأقصى" على إيران، عبر فرض عقوبات جديدة أو أكثر صرامة للإجراءات الحالية.ومع ذلك، أشار ومستشاروه في اجتماعات أولية إلى أنهم يرغبون في إبقاء خيار تجنب مواجهة أوسع مع مفتوحا.وكان قد انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، ثم فرض عقوبات صارمة وحذر من أن ستواجه "نهاية رسمية" إذا قررت مواجهة أو متابعة تطوير أسلحة نووية.