خلال 24 ساعة.. دخول 653 شاحنة مساعدات إلى غزة

نيوز ـ دوليات



أعلن لتنسيق الإنسانية "أوتشا"، دخول 653 شاحنة مساعدات إلى قطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وذكر لتنسيق الإنسانية، أن المساعدات والعاملين في المجال الإنساني يصلون إلى مناطق كان من الصعب الوصول إليها في السابق.



وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد وصفت معظم منازل الفلسطينيين التي بدأوا في العودة إليها بأنها إما مدمرة أو غير صالحة للسكن، نتيجة الحرب الإسرائيلية التي دامت أكثر من 15 شهرا.



وذكرت "الأونروا"، في منشور عبر حسابها عبر منصة "إكس"، أن فرقها ورغم التحديات الهائلة والظروف المزرية، تعمل على مدار الساعة لدعم العائدين إلى شمال قطاع .